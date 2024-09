Accoltellamento in un bar di Padova, chiuso per 60 giorni

Un accoltellamento tra il dipendente di un bar e un cliente ha comportato la chiusura per 60 giorni dell'esercizio, situato nella centrale Galleria Tito Livio, su ordine del Questore, Marco Odorisio. L'episodio è avvenuto nella notte di venerdì ed è stato reso noto oggi.

E' stato lo stesso aggressore a presentarsi in Questura, dicendo di aver avuto una lite con un conoscente, durante la quale era stato ferito con un'arma da taglio su entrambe le braccia. Gli agenti della della Squadra Volante, arrivati sul sul posto, hanno invece scoperto che l'avversario, un cliente padovano di 32 anni era stato invece colpito per primo dal barista con un coltello e ferito al braccio, e nella colluttazione era rimasto a sua volta ferito.

E' stato sequestrato il coltello, con lama di 13 centimetri, e il dipendente del bar è stato denunciato per lesioni aggravate dall'uso dell'arma. L'uomo è un 51enne sottoposto alla misura dell'Affidamento in prova ai Servizi Sociali per numerosi precedenti penali come truffa, minaccia, ubriachezza molesta, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell'attività, per interrompere la complessiva situazione di illegalità e pericolo, la licenza del titolare è stata sospesa per 60 giorni.



