Federica Manzon vince il Premio Campiello con 101 voti

Federica Manzon con Alma (Feltrinelli) ha vinto con 101 voti la 62/ma edizione del Premio Campiello.

"Visto che è un libro nato nei confini lo vorrei dedicare a tutte le persone che hanno attraversato i confini, soprattutto il confine orientale di Trieste e che lo fanno immaginando e sognando un presente migliore in un momento in cui a Trieste prima ancora che in altre parti di Europa, Schengen è stato sospeso e lo è ancora. Vorrei che questa piccola cosa mia fosse di buon auspicio" ha detto emozionata Federica Manzon. Al secondo posto Antonio Franchini con 'Il fuoco che ti porti dentro' (Marsilio), 78 voti. Al terzo Emanuele Trevi con 'La casa del Mago' (Ponte alle Grazie), 66 voti, al quarto Michele Mari con 'Locus Desperatus' (Einaudi), 33 voti. Ultimo Vanni Santoni con 'Dilaga ovunque' (Laterza), 6 voti.

I voti espressi sono stati 287 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi.



