Calcio: Di Francesco, atteggiamento e mentalità decisivi

"Quando si costruisce qualcosa ci sono dei passaggi di crescita che transitano anche attraverso sonore sconfitte. Oggi abbiamo dimostrato di non essere quelli di San Siro". Lo ha dichiarato, in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, dopo la prima vittoria stagionale del suo Venezia contro il Genoa.

"La vittoria è la normale conseguenza dell'atteggiamento visto in settimana - ha precisato -: si sono allenati al top e sapevo che la gara sarebbe stata adeguata all'impegno profuso. Possiamo sbagliare tutto, ma non atteggiamento e mentalità, che sono decisivi".

Di Francesco oggi ha celebrato le centesima vittoria in A da allenatore: "Sono ovviamente felice - ha ammesso - ma avrei tanto voluto raggiungere quel traguardo all'ultima giornata dello scorso anno, salvando il Frosinone".



