Travolto e ucciso da un'auto a Mestre operaio in bicicletta

Un operaio bengalese di 46 anni che si stava recando al lavoro in bicicletta è stato travolto e ucciso da un'auto stamane in rampa Rizzardi, il cavalcavia che da Mestre porta verso il ponte translagunare. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto con i vigili del fuoco.

La vittima è Humayun Kabir, 46 anni, residente a Mestre.

L'uomo si stava recando al lavoro nello stabilimento di Fincantieri. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino; le operazioni di soccorso e i rilievi eseguiti dagli agenti della municipale, con conseguente interruzione della viabilità verso Venezia, hanno provocato subito code e rallentamenti, in un tratto di strada sempre molto trafficato. L'impatto con l a vettura ha fatto finire violentemente a terra l'operaio, che all'arrivo dei soccorritori era già deceduto.



