Niente treni fra le stazioni di Primolano e Bassano del Grappa

La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Primolano e Bassano del Grappa dal 30 settembre al 30 novembre 2024 per interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico all'infrastruttura ferroviaria, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

I cantieri di RFI, al fine di migliorare gli standard infrastrutturali della linea - comunica una nota - saranno aperti per il rinnovo del binario che serve le gallerie Gallo 1, Corda, Della Lupa e Carpanè 1, nonché per l'intervento di sistemazione del cavalcavia Forte Tombion, di rifacimento delle reti paramassi poste al km 68, per attività di taglio piante e controllo della vegetazione, oltre ad alcune attività propedeutiche all'upgrade tecnologico della linea, per un investimento complessivo pari a circa 5 milioni di euro.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.



