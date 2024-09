Multa a bagnino dopo il salvataggio, 'valuteremo archiviazione'

"Il soccorso portato a termine con successo dall'assistente bagnanti di Cavallino-Treporti è un gesto che conferma la professionalità acquisita da questa categoria di operatori, che lavorano con grande attenzione nell'organizzazione del soccorso in mare. Al signor Saverio Amato va un plauso per il suo intervento, per il coraggio e la prontezza dimostrati". Lo afferma un comunicato della Guardia costiera Capitaneria di porto di Venezia, in relazione al caso della multa di 1.032 euro ad un bagnino che, dopo aver salvato all'annegamento una turista, il 3 settembre scorso, non allertò celermente la Capitaneria di porto., come da protocollo.

Il direttore marittimo del Veneto, ammiraglio Filippo Marini, afferma che "in merito al verbale amministravo contestato dalla Guardia costiera di Jesolo, stiamo effettuando i necessari accertamenti per valutare le circostanze che hanno portato alla contestazione. Un elemento da valutare sarà certamente il contesto in cui si sono svolti i soccorsi e la concitazione che ha caratterizzato il momento di emergenza. Se le circostanze saranno confermate e ricorreranno i presupposti si potrà valutare, come previsto, anche l'archiviazione del verbale amministrativo".



