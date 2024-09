Florovivaismo italiano sul podio con 1,2 miliardi di export

Il florovivaismo italiano si conferma un'eccellenza dell'economia nazionale. Con esportazioni che si attestano intorno a 1,2 miliardi di euro, l'Italia si posiziona sul podio in Europa e nel mondo: al secondo posto in Europa e al terzo a livello mondiale nel settore, preceduto solo da Paesi Bassi e Colombia.

"Gli ottimi risultati economici del settore florovivaistico italiano sono una chiara testimonianza della sua vitalità e del suo potenziale di sviluppo" spiega Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma che organizza Flormart Green Italy dal 25 al 27 settembre a Fiere di Padova. "Il nostro Paese - prosegue Cellie - si conferma leader nel panorama europeo e mondiale e per questo Flormart Green Italy si pone l'obiettivo di sostenere e amplificare la crescita, offrendo una piattaforma dove innovazione, sostenibilità e business".

La fiera del florovivaismo è in collaborazione con l'Agenzia per il commercio estero Ice. La manifestazione si estende su 7.000 metri quadrati, oltre 120 espositori internazionali, circa 200 buyer italiani e internazionali provenienti da oltre 30 Paesi.

I temi affrontati dalla manifestazione spaziano dalla gestione sostenibile del verde urbano e privato alle migliori pratiche di architettura del paesaggio eco-compatibile, fino alle nuove frontiere del retail nel settore del verde, con un'attenzione particolare alla digitalizzazione e alle tecnologie emergenti.

L'edizione 2024 del Salone presenta anche un ricco programma di convegni e incontri, tra cui il ruolo del verde urbano contro i cambiamenti climatici, le innovazioni tecnologiche del settore, la progettazione di opere verdi e l'importanza della biodiversità attraverso l'utilizzo di specie vegetali resilienti.



