Calcio: Vanoli, "orgoglioso dei ragazzi, squadra in crescita"

Paolo Vanoli è visibilmente soddisfatto. La vittoria di Verona proietta il Torino al comando della classifica. "Sono orgoglioso di questi ragazzi, ma vorrei al tempo stesso fare i complimenti al Verona, che seppur in 10 ci ha dato del filo da torcere fino alla fine. Contava la prestazione e abbiamo fatto un'ottima gara in parità numerica, poi quando vai in superiorità cali di concentrazione e succedono queste cose qua. Sono contento per i miei attaccanti e mi dispiace per i difensori, abbiamo preso gol evitabili. Però devo dire bravi a questi ragazzi".

Un Torino che sotto la guida di Vanoli sembra aver compiuto un definitivo salto di qualità. "A dirlo dovrà essere il campo e il lavoro quotidiano. C'è tantissimo da migliorare e devono essere bravi a recuperare, perché abbiamo un'altra partita importantissima con l'Empoli. Certo, c'è grande soddisfazione per questa vittoria ma anche per aver raggiunto il primato, anche se, chiaramente, ha un valore relativo. Ma non guardo la classifica ma la crescita della squadra".

In sala stampa al Bentegodi si presenta il cipriota Kastanos alla sua prima rete con la maglia del Verona. "Credo di aver fatto un bel gol, ma l'abbiamo preparato perchè sapevamo che lì il Torino ci lasciava spazi. L'espulsione? Facciamo un lavoro in cui gli errori fanno parte del gioco. Dawidowicz si è già pentito, siamo una squadra nel bene e nel male e dobbiamo guardare avanti. Siamo chiaramente molto amareggiati dopo questa partita, la sentivamo e volevamo vincerla. Da domani analizzeremo gli errori e penseremo al Como".



