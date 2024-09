Sanità Veneto:Ospedale Mestre prevede insorgenza patologia aorta

Sono già 221, di 20 famiglie diverse, i pazienti che in un anno si sono rivolti all'Ambulatorio Aorta creato all'ospedale di Mestre per prevedere l'insorgenza della patologia aortica, il cosiddetta killer silenzioso.

Si tratta di un ambulatorio unico nel suo genere, che può anticipare la patologia e rintracciare intere famiglie con questa predisposizione Si trova all'interno del reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale all'Angelo. Alla sua porta bussano pazienti di ogni età e da ogni parte del Veneto: è una delle pochissime strutture di questo tipo esistenti nel Nordest.

All'interno dell'offerta assistenziale regionale, sono state quindi già oltre 200 le persone che hanno avuto accesso alla struttura: chi si è presentato già con una diagnosi, chi con dei sospetti del medico curante, chi è stato invece chiamato dall'équipe dell'aorta grazie alle indagini sul congiunto seguito per la stessa patologia, o su quello deceduto per sindrome aortica non nota e riscontrata a seguito di autopsia.

L'ambulatorio è in grado di prevenire queste patologie perché riesce a trattarle prima che abbiano esito fatale. Il merito va al monitoraggio continuo e a lungo termine, alla presa in carico multidisciplinare del paziente, e, in molti casi - 40 fino ad ora -, anche dei suoi familiari. Per una ventina di loro, ai quali è stata riscontrata così una patologia acuta dell'aorta, è stato possibile anticipare l'operazione salvavita in modalità programmata, e non intervenendo d'urgenza.

"Si può parlare di un vero e proprio centro di prevenzione della patologia aortica, spiega il primario di Cardiochirurgia Domenico Mangino - capace, con la diagnosi precoce di scongiurare eventi cardiaci improvvisi e dall'esito spesso letale, come la dissecazione aortica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA