Turista morta a Napoli, forse statuina fatta cadere da bambini

Potrebbe essere stato uno dei bambini presenti in casa, minori e non imputabili, a lanciare o lasciar cadere dal balcone la statuetta che ha provocato la morte di Chiara Jaconis, la turista deceduta in ospedale a Napoli, dopo due giorni di agonia, a causa delle gravi ferite riportate al capo dopo essere stata colpita da una scheggia dell'oggetto piovutole addosso domenica pomeriggio da un palazzo nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Gli investigatori, che sono al lavoro per fare luce sulle cause della morte della giovane, hanno individuato l'abitazione dalla quale la statuetta è precipitata e dove, oltre ai bimbi, c'erano anche degli adulti. Al momento il reato ipotizzato è omicidio colposo.



