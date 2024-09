Sabrina Salerno rivela, 'devo asportare un nodulo al seno'

La showgirl Sabrina Salerno rivela su Instgram di doversi operare per la rimozione di un nodulo maligno al seno, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

"Tra poche ore - scrive, accompagnando una foto in ospedale con flebo al braccio - entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA