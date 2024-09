Turista veneta colpita alla testa da una statua, resta molto grave

Restano molto gravi le condizioni della turista padovana di 30 anni colpita ieri pomeriggio alla testa da una statua caduta da un balcone nel centro di Napoli.

E' quanto riferiscono fonti dell'Ospedale del Mare dove la donna è stata trasferita dopo essere stata stabilizzata al Vecchio Pellegrini. La turista si trovava in via Sant'Anna di Palazzo, ai Quartieri Spagnoli, particolarmente affollata. Un ultimo giro prima del ritorno a casa previsto ieri sera con un volo dall'aeroporto di Capodichino. Oggi sono stati effettuati una serie di esami diagnostici per verificare la situazione dell'attività cerebrale. Su quanto accaduto indaga la Polizia.





