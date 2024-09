Mamma e bimba morte nel Piave, disposti ulteriori esami sui corpi

Sarà disposto un ulteriore esame sui corpi di Susanna Recchia, 45 anni, e della figlioletta Mia, 4 anni il prossimo novembre, trovate morte nel Piave, a Vidor (Treviso) dopo che la donna vi si era gettata la sera di tre giorni fa. Il pm, Barbara Sabbatini, titolare dell'inchiesta, nominerà nelle prossime ore il medico legale che dovrà svolgere un'altra ispezione esterna dopo quella già fatta dal sanitario intervenuto dopo il ritrovamento dei corpi, non riscontrando lesioni che fanno supporre una diversa ipotesi da quella dell'omicidio-suicidio. Il nuovo esame sarà compiuto entro un paio di giorni e se non dovessero emergere elementi contrastanti, verrà dato il nulla osta per la sepoltura.

Nel frattempo il Commissariato di Conegliano, dove il compagno della donna, che viveva a Miane, aveva denunciato la sua scomparsa l'altro ieri mattina, ha inviato alla Procura un rapporto sulla tragedia, che è stata preceduta da una lettera di cinque pagine indirizzate all'ex marito - dal quale ha avuto tre figli - e al compagno, di cui si stava separando, spiegando che stava attraversando un periodo di disagio psicologico anche per le condizioni di salute di Mia.



