Criminalità: Il Sole 24 Ore, Venezia è 9/a, Treviso 104/a

Venezia al 9/o posto, entrando così tra le prime dieci province per numero di reati registrati nel 2023, e in controtendenza Treviso al 104/o risulta essere tra le più sicure città d'Italia, secondo la classifica del 2023 dell'"indice della criminalità", pubblicata oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", che ha elaborato le statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno.

In mezzo stanno le altre province venete: Belluno 98/a, Vicenza 59/a, Rovigo 56/a, Padova 40/a e Verona 22/a.

A Venezia nel 2023 si sono contate 40.282 denunce, tra cui 3 per omicidi volontari (75/o posto), 13 per tentati omicidi (52/o), 20 per omicidi colposi (69/o), 114 per violenze sessuali (15/o), 22.144 per furti (5/o), 442 per rapine (13/o) 5.307 per truffe e frodi informatiche (13/o) e 113 per estorsioni (78/o).

A Verona le denunce sono state 36.595: 4 per omicidi volontari (68/o), 11 èer tentati omicidi (73/o), 28 per omicidi colposi (41/o), 121 per violenze sessuali (18/o), 17.644 per furti (15/o), e 477 per rapine (14/o).

A Padova 31.629 denunce: 6 per omicidi colposi (36/o), 13 per tentati omicidi (61/o), 19 per omicidi colposi (82/o), 116 per violenze sessuali (23/o), 268 per percosse (42/o), 13.752 per furti (31/o), e 4.321 per truffe e frodi informatiche (59/o).

A Rovigo 7.033 denunce: 248 per minacce (58/o), 216 per lesioni dolose (69/0), 84 per percosse (13/o), 728 per danneggiamenti (75/0), e 1.223 per truffe e frodi informatiche (31/o).

A Vicenza 26.162 denunce: 1 per omicidio volontario (89/o), 4 per tentato omicidio (97/o), 205 per percosse (75/o), 11.086 per furti (43/o), 243 per rapine (46/o), 4.977 per truffe e frodi informatiche (19), e 143 per estorsione (58/o).

A Belluno 4.801 denunce: 1 per omicidio volontario (5/o), 24 per violenze sessuali (28/o), 64 per percosse (28/o), 241 per lesioni dolose (29/o), 1.343 per truffe e frodi informatiche (8/o), e 43 per estorsioni (21/o).

Isola 'felice', Treviso con 19.840 denunce: 7 per omicidio volontario (24/o), 5 per tentato omicidio (92), 18 per omicidio colposo (80/o), 64 per violenze sessuali (78/o), , 2.041 per danneggiamenti (99/o), 29 per incendi (91/o), 645 per lesioni dolose (101/o), 8.271 per furti (70/o), 85 per estorsioni (104/o), 164 per rapine (64/o).



