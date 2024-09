Banca Generali lancia Opa sul 100% di Intermonte a 3,04 euro

Banca Generali lancia un'Opa volontaria sul 100% di Intermonte Partners Sim, quotata su Euronext Growth Milan, a 3,04 euro per azione, incluso gli eventuali dividendi distribuiti. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'obiettivo è il ritiro del titolo dal listino di Egm e il prezzo include un premio del 21,9% sulla chiusura del titolo allo scorso 13 settembre e sale al 22,4% sulla media dell'ultimo mese. Nell'operazione Banca Generali è stata assistita da Ubs Europe e dallo studio legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA