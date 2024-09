Rugby: Andrea Duodo nuovo presidente federale

Andrea Duodo è il nuovo presidente della Federazione Italiana Rugby, eletto oggi in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva svoltasi presso il Savoia Auditorium di Bologna.

Duodo, 53 anni, commercialista trevigiano ed ex rugbista, è stato eletto al primo scrutinio con il 55,92% dei voti, precedendo il presidente uscente Marzio Innocenti (41,69%) ed il candidato Massimo Giovanelli (1,70%).

"Vorrei ringraziare il rugby italiano tutto, la mia squadra, la mia famiglia, chi mi è stato vicino in questo periodo così difficile ma anche così entusiasmante - le sue parole dopo l'elezione - Da domani sarò il presidente di tutti, non un capitano, ma il referente di tutto il movimento".



