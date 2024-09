Lavora su muretto e cade in scarpata, morto 60enne

Incidente mortale questa mattina in una zona collinare di via Faldi a Chiampo (Vicenza). La vittima è un ex muratore 60enne che probabilmente stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione in un muretto di cinta della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso l'equilibrio cadendo in una scarpata. Un volo di diversi metri che lo ha fatto finire a pochi passi da una roggia. A trovare il pensionato ancora in vita è stato un escursionista che ha così dato l'allarme. Sul posto è arrivato un elicottero del Suem 118 e i Vigili del fuoco ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare a causa dei traumi riportati nella caduta.



