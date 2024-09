Venezia, domani il 'compleanno' di Marco Polo

Esploratore, ambasciatore, mercante. Il 15 settembre del 1254 nasceva a Venezia Marco Polo, una figura che, per le sue imprese, è tra le più note della storia della Serenissima.

A lui Venezia ha deciso di dedicare un calendario di eventi organizzati in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e la Fondazione Musei Civici di Venezia, ma anche con realtà associative della città, nazionali ed internazionali.

"La sua figura è quanto mai attuale - osserva il sindaco Luigi Brugnaro - . Come incentivare i giovani a scelte coraggiose? Come rinsaldare i legami con territori assai critici dal punto di vista geopolitico? Come trasmettere l'operosità ed il saper fare nei commerci? Quale rapporto positivo nell'incontro tra civiltà differenti? Nel ricordo di Marco Polo, con una modalità partecipata, Venezia crea occasioni di pace, speranza e fratellanza, nel rispetto reciproco".

Sono 124 i progetti approvati finora dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, che hanno preso vita non solo a Venezia ma anche in numerose altre città italiane e del mondo. Di questi, 42 sono conversazioni e cicli di conferenze dedicate alla Serenissima, ai viaggi verso l'Oriente, seminari e laboratori, mentre 4 sono gli eventi sportivi svolti o in programma: la Su e Zo per i ponti 2024, la spedizione "Marco Polo a pedali" giunta fino a Pechino, l'incontro sulle Arti Marziali con i maestri shaolin dell'Accademia della Tigre Bianca di Mirano, e la Venice Marathon, che prenderà vita domenica 27 ottobre 2024.

Le celebrazioni continueranno anche durante il 2026, e infatti l'elenco delle iniziative potrà arricchirsi di nuove proposte.



