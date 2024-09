Un uomo di 44 anni di Belluno, Fabio Lo Re, è deceduto questa mattina per le ferite riportate nella fuoriuscita di strada della bicicletta che stava conducendo.

L'episodio è avvenuto alla periferia della città, in un tratto in discesa. Non sembra che nell'evento siano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il Suem 118. Nonostante i soccorsi Lo Re è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale.



