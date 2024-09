Donna uccisa nel 2008, storia infinita, annullata condanna bis

La Cassazione ha annullato la condanna della Corte d'assise d'appello di Venezia che aveva confermato il giudizio in primo grado a 16 anni nei confronti di Paolo Calligaris per l'omicidio della allora compagna, Tatiana Tulissi. Dunque, dopo quasi 16 anni dall'omicidio, la Cassazione ha rinviato il caso davanti a una nuova sezione della Corte d'assise d'appello, a Venezia, che dovrà istruire un nuovo processo. Lo riporta il Messaggero Veneto.

Tulissi fu uccisa l'11 novembre 2008 con tre colpi di arma da fuoco sull'uscio della villa in cui abitava insieme con il compagno, l'imprenditore Calligaris, a Manzano (Udine).

Questi, 54 anni, era stato condannato dal giudice per l'udienza preliminare di Udine nel 2019, undici anni dopo il delitto, ricorda il Messaggero Veneto. E due anni dopo fu assolto dalla Corte d'assise d'appello di Trieste; nel 2022 però la Cassazione annullò la sentenza e il caso fu trasferito a Venezia, la cui Corte d'assiste d'appello, nel dicembre 2023, confermò la condanna inflitta in primo grado all'imprenditore per l'omicidio. Sentenza contro la quale la difesa presentò ricorso per Cassazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA