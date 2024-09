Alle Gallerie dell'Accademia in mostra 200 vetri di Murano

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia aprono le porte al vetro dell'isola di Murano da oggi fino al 3 novembre con la mostra "Convito di vetro", realizzata in collaborazione con la Pentagram Stiftung e curata da Sung Moon Cho, storica dell'arte specializzata in servizi da tavola del Novecento, in occasione della Venice Glass Week.

Si tratta di un'installazione monumentale e site-specific: una tavola sulla quale sono esposti più di 200 manufatti disegnati da 27 artisti e realizzati a Murano nel corso di circa cento anni. La tavola verrà allestita davanti a uno dei capolavori del museo, il "Convito in casa di Levi" di Paolo Veronese (1573) che raffigura una delle scene di banchetto più emblematiche della storia dell'arte moderna.

"Un appuntamento imperdibile - osserva il direttore delle Gallerie Giulio Manieri Elia - che si configura come un intenzionale omaggio a Paolo Veronese e alla collezione permanente del museo, ma anche come una riflessione, attraverso gli oggetti, sulla grande tradizione artistica, artigianale e industriale di Venezia".

La rassegna ripercorre la storia moderna dei servizi da tavola muranesi, a partire dalla ripresa dei modelli classici all'inizio del XX secolo fino ai giorni nostri, analizzandone l'evoluzione dinamica, e ponendo le preziose creazioni in un inedito dialogo con il Convito di Veronese.

Nella sala X delle Gallerie dedicata a Paolo Veronese, la tavola, coperta da una tovaglia bianca che richiama quella raffigurata nel dipinto del maestro, presenta più di 200 manufatti disegnati da 27 artisti e realizzati da varie fornaci muranesi nel corso del XX e XXI secolo, provenienti sia da collezioni pubbliche che private.

La curatrice Sung Moon Cho ha condotto le sue ricerche sui vetri da tavola muranesi tra le due guerre nell'ambito della borsa di studio assegnata dal Centro Studi del Vetro della Fondazione Cini di Venezia, e poi sull'industria del vetro utilitario in Italia nell'ambito della Rakow Grant assegnata dal Corning Museum of Glass. La mostra è accompagnata dal piccolo catalogo pubblicato da b-r-u-n-o.it (Venezia) e curato da Sung Moon Cho con il coordinamento di Francesca Nisii.

Parallelamente alla rassegna, presso il Centro Studi del Vetro della Fondazione Giorgio Cini sarà esposta una selezione di documenti d'archivio relativi alla produzione di vetri da tavola muranesi del Novecento.



