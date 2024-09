Veneto Lavoro, in regione 77mila assunzioni nei primi 8 mesi

Il bilancio regionale del lavoro nei primi otto mesi del 2024 si mantiene su livelli elevati (+77.000 posizioni), seppure inferiori a quelli dell'ultimo biennio. Lo evidenzia la Bussola di agosto di Veneto Lavoro.

Nel confronto con l'anno precedente, le assunzioni mostrano un calo più marcato per i lavoratori italiani (-5%), le donne (-3%) e le fasce d'età centrali (30-54 anni), mentre stranieri e over 55 registrano una crescita della domanda di lavoro pari rispettivamente al +8% e al +5%.

Il saldo del periodo gennaio-agosto è positivo in tutte le province ma in ridimensionamento rispetto all'analogo periodo del 2023, in particolare a Vicenza (+2.250), Padova (+2.900) e Treviso (+1.100), e con un rallentamento ancora più marcato nel mese di agosto. L'ultimo mese mostra una diminuzione della domanda a Vicenza (-5,6%), Padova (-5,2%), Venezia (-2,1%) e Verona (-1,6%), mentre rimane sostanzialmente invariata a Belluno (-0,7%) e Rovigo (-0,6%). In controtendenza Treviso che rispetto ad agosto 2023 registra un aumento delle assunzioni del +4,3%.

Il settore maggiormente in difficoltà si conferma quello industriale: dopo il leggero recupero osservato a luglio, nel mese di agosto si osserva un calo delle assunzioni del -7% e una perdita di 5.400 posti in essere, superiore a quella registrata nell'analogo mese del biennio precedente e che contribuisce al ridimensionamento del bilancio del macro-settore nel periodo gennaio-agosto (+4.500). L'industria metalmeccanica, in particolare, presenta un saldo sostanzialmente nullo.

Nel 2024 gli ingressi in stato di disoccupazione sono stati complessivamente 85.600, il -3% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno nonostante un lieve aumento degli inoccupati (+6%) e dei disoccupati di cittadinanza straniera (+8%).



