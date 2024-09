Anche un concerto di Andrea Bocelli nel programma del G7 Cultura che si svolgerà a Napoli tra il 19 e il 21 settembre. Lo ha annunciato Carlo Conti parlando con il tenore sul palco dell'Arena di Verona, durante i Tim Music Awards condotti da Conti insieme a Vanessa Incontrada, in diretta su Rai 1. "Sento una certa responsabilità ma farò del mio meglio, come sempre", ha dichiarato Bocelli.

Subito a seguire, la conferma del Ministero della Cultura, da cui era partito l'invito qualche giorno fa. "Andrea Bocelli ha accolto l'invito", si legge in una nota, "si esibirà a Pompei la sera di venerdì 20 settembre, accompagnato dal maestro Carlo Bernini e dalla Nuova Orchestra Scarlatti".



