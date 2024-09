Alla Fiera di Padova la quarta edizione di 'Wine Next'

Si terrà lunedì 23 e martedì 24 settembre prossimi, al padiglione 11 della Fiera di Padova, la quarta edizione di "Wine Next", evento organizzato da Padova Hall e dal Team Veneto degli Agenti Wine and Spirits dedicato esclusivamente al Business to Business per gli operatori del settore Horeca.

Non una mera occasione per degustazioni, ma una vera e propria fiera commerciale in cui realizzare contatti con gli operatori del settore. A richiamare in Fiera i professionisti sono circa 150 espositori, tra i maggiori nomi della produzione vinicola italiana. Il fulcro della proposta enologica è nazionale, ma saranno presenti anche una ventina tra distillerie e distributori di champagne e spirits. L'area dei super alcolici si troverà ai lati del palco sul quale verrà allestito un apposito bancone attrezzato a bar dove due barman professionisti dell'associazione Aibes prepareranno prodotti miscelati in formato cocktail.

L'edizione 2024 sarà arricchita da una preview dedicata alla ristorazione, "Ho.re.tec", vetrina che ospiterà alcuni espositori di food, attrezzature e servizi dedicati al mondo della ristorazione, in vista di ampliare l'offerta espositiva, stare al passo con le nuove potenzialità del settore e offrire ulteriori opportunità di business.

Caratteristica peculiare di questa edizione sarà poi la presenza di un calendario di masterclass per l'aggiornamento professionale dei partecipanti, tra cui una sui vini Bastianich con Joe Bastianich, una verticale di amaroni Speri a cura di Nicola Frasson, curatore della guida "Vini d'Italia" Gambero Rosso, due dedicate a importanti produttori della Borgogna e una di Champagne Blanc de Blancs raccontata da Alberto Lupetti.

La prima edizione di Wine Next del 2021, nata in un contesto di parziale riapertura per le fiere, vide la partecipazione di 69 espositori e quasi 1.000 visitatori; nel 2022 gli espositori sono quasi raddoppiati, arrivando alla terza edizione con 142 espositori e quasi 3.000 visitatori, di cui il 51% proveniente dalla provincia di Padova, il 30% dal resto del Veneto, 15% tra Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e il 4% da altre regioni.



