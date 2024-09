A Verona Wunderkammer, primo festival letterario di Neri Pozza

Wunderkammer-Fusioni è primo Festival letterario di Neri Pozza Editore: si terrà dal 27 al 29 settembre e sarà articolato in tre giorni di incontri con autori italiani e internazionali, sullo sfondo del Palazzo della Gran Guardia a Verona.

La giornata di apertura del Festival, venerdì 27 settembre, verrà inaugurata nel pomeriggio; il primo incontro vedrà il Premio Pulitzer per la Nonfiction 2024 Nathan Thrall, autore di 'Un giorno nella vita di Abed Salama', dialogare con Francesca Mannocchi nell'evento dal titolo 'Anatomia di una tragedia a Gerusalemme'. Sabato 28 comincerà con Hiroko Oyamada, di ritorno in libreria a settembre con il suo nuovo romanzo 'Donnole in soffitta', in dialogo con la giornalista Ludovica Lugli nell'incontro dal titolo 'Pesci tropicali, iperproduttività e desiderio di maternità'. A seguire Antonia Berto e Riccardo Pedicone si confronteranno nell'incontro 'Solo leggendo mi sembra di vivere. Giuseppe Berto da Il male oscuro a La Fantarca'.

Si continuerà con l'incontro tra la maestra del thriller inglese Lisa Jewell, autrice di 'La famiglia è ancora qui', che dialogherà con Paola Barbato, il cui nuovo romanzo uscirà con Neri Pozza in ottobre. Sarà la volta poi dell'intervento di Luca Scarlini, dal titolo 'Neri Pozza. Ritratto di editore/artista' e di Vittorio Zincone, che durante l'incontro 'Li ha visti arrivare' parlerà di Matteottiassieme al giornalista Alessandro De Angelis.

La giornata di sabato si chiuderà con il reading letterario e il concerto di Massimo Bubola, autore del romanzo 'Rapsodia delle terre basse'. Domenica, invece, vedrà la presentazione del Bando della settima edizione del Premio Neri Pozza assieme a Francesca Diotallevi. Seguirà 'Un tempo di amicizie e di comprensione', l'evento in cui Denise Pardo parlerà del suo romanzo, 'La casa sul Nilo', in dialogo con la giornalista Alessandra Tedesco.

Tracy Chevalier concluderà la giornata e la prima edizione del Festival Wunderkammer, raccontando il suo libro, 'La maestra del vetro', in dialogo con la giornalista, conduttrice e scrittrice Benedetta Parodi.



