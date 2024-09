Veneto, scatta prevenzione della diffusione peste uina Africana

Qualora il virus della peste suina africana colpisse gli allevamenti del territorio regionale potrebbe causare anche per il Veneto pesanti conseguenze dirette ed indirette sulle imprese agrozootecniche, sulle produzioni della filiera suinicola e sull'economia legata all'indotto.

Per questo la Regione Veneto ha ritenuto necessario individuare alcune misure urgenti da adottare per ridurre il rischio di introduzione del virus negli allevamenti e individuare azioni di preparedness della filiera delle carni suine in caso di estensione delle Zone di Restrizione dai territori delle regioni confinanti o in caso di conferma di focolai di Psa sul territorio regionale.

Nell'ordinanza vengono definite le azioni prioritarie da porre in atto da parte degli operatori della filiera suinicola, anche in riferimento alle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste suina africana e alle recenti indicazioni ministeriali riguardanti i territori già colpiti dalla malattia.

E' necessario procedere al rafforzamento del controllo dell'adozione di misure di biosicurezza strutturali e gestionali negli allevamenti suini e delle procedure per la movimentazione in sicurezza degli animali, per lo smaltimento sicuro dei prodotti potenzialmente contaminati, per la pulizia e la disinfezione di ambienti, strutture, attrezzature, aree e mezzi.

Inoltre sul territorio regionale devono essere vietate fiere, mostre e mercati che interessino gli animali della specie suina.

Negli allevamenti di suini del territorio regionale è vietato l'ingresso di personale non strettamente collegato alle attività di allevamento e alle attività di controllo ufficiale dell'Autorità competente e di controllo e sorveglianza della malattia.



