Scippa borsa, inseguita da vittima e fermata da agente quartiere

E' stata arrestata con l'accusa di rapina impropria una ragazza 19enne che l'altro ieri in centro a Padova aveva scippato la borsa ad una donna, mentre questa stava incatenando la bicicletta. A fermare la giovane - che è risultata avere altri precedenti di polizia - è stato un agente di quartiere, allertato dalle grida della vittima. In servizio di controllo in piazzetta Gasparotto, nelle vicinanze del posto di polizia di quartiere, l'agente ha raggiunto la donna scippata, e nel frattempo si è accorto che la 19enne stava fuggendo tenendo una borsa in mano e l'altra a tracolla. La vittima, ha spiegato, aveva già provato a rincorrerla, ma era stata respinta dalla ragazza.

Non così per il poliziotto, che è riuscito a raggiungerla,.

mentre la scippatrice aveva già abbandonato a terra la borsa appena sottratta. La ragazza ha provato a sottrarsi al fermo, colpendo l'agente, e sostenendo di essere minorenne. Da li' a poco è arrivata una volante che ha accompagnato la giovane in Questura. Nella seconda borsa a tracolla, che aveva ancora con se', c'era merce rubata poco prima in una negozio di abbigliamento della città. Al termine la 19enne, anche in seguito alla denuncia formalizzata dalla vittima dello scippo, è stata tratta in arresto, per la flagranza della rapina impropria, e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lesioni. L'arresto è stato in seguito convalidato dal gip, che ha applicato la misura dell'obbligo di forma.



