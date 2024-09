Parità di genere, in Veneto bando da 10 milioni di euro

"Oltre 10.800 destinatari sono stati coinvolti negli ultimi mesi nei 24 progetti Pari (Progetti di Azioni Regionali per l'inclusione), avviati su tutto il territorio regionale per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la valorizzazione dei percorsi professionali e il migliore equilibrio tra lavoro e vita privata". Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia tracciando un bilancio del bando Pari, avviato dalla Regione del Veneto nell'agosto 2023 per incidere sugli aspetti culturali e strutturali che ostacolano l'equilibrio di genere.

Una misura finanziata con quasi 10 milioni di euro di risorse.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA