Maltempo: prolungato a tutto sabato lo stato di attenzione

Le previsioni meteo indicano per oggi tempo instabile/perturbato, precipitazioni con rovesci e locali temporali, occasionalmente anche forti su pianura/costa, in diradamento da ovest in serata; marcato calo termico con limite neve in abbassamento fino intorno a 1300/1500 m su Dolomiti; venti da nord, a tratti forti sulla costa e probabili raffiche in qualche valle e sulla Pedemontana. Venerdì e sabato venti forti da nord in quota, con raffiche in qualche valle e localmente sulla pedemontana.

Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un aggiornamento dell'avviso di criticità idrogeologica e idraulica, nel quale viene prolungato lo stato di attenzione per vento forte su zone montane e pedemontane del Veneto, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell'intensità del vento, dalle ore 12 di domani venerdì 13 settembre alla mezzanotte di domenica 15.

Per le zone costiera e pianura limitrofa, Alto Veneziano, pianura sud orientale e le zone montane e pedemontana rimangono valide le Prescrizioni di Protezione Civile emesse ieri che dichiaravano la Fase Operativa di Attenzione per Vento Forte, valido 24 ore dalle ore 12 di oggi.



