Inchiesta Venezia, in corso terzo interrogatorio Boraso

E' in corso in Procura a Venezia il terzo interrogatorio dell'ex assessore alla Mobilità del Comune di Venezia, arrestato con l'ipotesi di reato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Gdf che ha coinvolto l'amministrazione di Ca Farsetti.

Boraso, assistito dal proprio legale Umberto Pauro, era stato sentito per la seconda volta il 23 agosto per circa 6 ore.

Questo, secondo il programma, potrebbe essere l'ultimo interrogatorio in procura davanti ai pm titolari dell'inchiesta, Roberto Terzo e Federica Baccaglini.

Boraso, l'unico indagato nell'inchiesta ancora in carcere, è chiamato a rispondere di 12 presunti atti corruttivi.



