Il Verona verso la Lazio con il dubbio Serdar

Il Verona si è allenato al mattino a Peschiera in vista del posticipo di lunedì sera a Roma contro la Lazio dell'ex tecnico dei gialloblù Marco Baroni. Zanetti ha potuto finalmente riavere tutto gli effettivi a disposizione visti gli impegni con le nazionali per i vari Duda, Suslov, Livramento, Mosquera, Coppola. In dubbio resta il possibile recupero di Serdar, che si è infortunato nella gara del debutto in campionato contro il Napoli. L'impressione è che Zanetti, viste le buone prove di Belahyane, non voglia accelerare troppo i tempi.



