Festival Arena si è chiuso con il miglior incasso di sempre

Tre mesi e 50 serate di spettacolo dal vivo, registrando il miglior incasso di sempre: 33 milioni 620 mila euro. Il 101/o Arena di Verona Opera Festival ha superato i numeri della stagione del centesimo.

Aumentate le presenze in anfiteatro: gli spettatori dell'estate 2024 sono stati 417.354 (+15mila). Si conferma l'internazionalità della maggior parte del pubblico (57% dall'estero) proveniente da 136 Paesi diversi, tra cui, per la prima volta, Barbados, Cambogia e Aruba. La Germania resta sul podio, salgono gli spettatori da Stati Uniti, Canada, Spagna e Corea. Aumentano anche i giovani (+3% under 30, +5% fascia 30-40 anni). L'Arena di Verona, con i tre mesi di Festival, costituisce quasi il 20% del totale nazionale. Sedici i sold-out a partire dalle quattro serate di Turandot, primo titolo in cartellone, con oltre 40 mila spettatori. E ha segnato un nuovo record nella storia di Fondazione Arena. La prima di sabato 8 giugno ha toccato quota 1 milione e 22 mila euro di incasso, mai raggiunto per una singola serata areniana. Da 15 anni, il record apparteneva al Gala Domingo del 24 luglio 2009. Lo spettacolare allestimento, firmato da Franco Zeffirelli, sarà protagonista a Seoul, in Corea del Sud, dal 12 al 19 ottobre. Regina di incassi e presenze Carmen. Il Festival ha visto in platea le massime Autorità italiane e straniere, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, e il 6 settembre i rappresentanti dei Parlamenti del G7 per assistere al Barbiere di Siviglia assieme al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Tra le grandi celebrazioni 2024, il Canto lirico in Italia patrimonio immateriale Unesco, il centenario della morte di Giacomo Puccini, i trecento anni delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, i 100 anni del regista Gianfranco De Bosio, i 200 anni della IX Sinfonia di Beethoven. E i 250 anni della Guardia di Finanza festeggiati dall'esibizione della Banda delle Fiamme Gialle. E per la prima volta, l'Arena di Verona è 'sbarcata' su TikTok coinvolgendo il pubblico dei giovanissimi. Sui social, gli utenti della fascia d'età 25-34 anni pareggiano gli over 35. A fine Festival, i canali Facebook,Instagram e TikTok hanno raggiunto quasi 59 milioni di contatti.



