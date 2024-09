Chirurgia, equipe Oderzo e Treviso asportano massa addominale

Un complesso intervento è stato eseguito all'ospedale di Oderzo, che ha visto l'équipe locale e quella dell'ospedale di Treviso collaborare per asportare dall'addome di una signora una massa del diametro di oltre 25 centimetri e del peso di circa chili.

La paziente, 75enne, si era accorta da alcuni mesi di un rigonfiamento addominale al quale, però, inizialmente non aveva dato peso. Con il passare del tempo, la signora ha visto l'addome diventare sempre più disteso e duro, e ha iniziato ad accusare dolori al basso ventre. Ha così eseguito, su indicazione del medico di medicina generale, degli approfondimenti diagnostici radiologici che hanno evidenziato la presenza di una voluminosa massa cistica addominale con caratteristiche sospette.

La signora è stata presa in carico dall'équipe di Marco Brizzolari, direttore della Chirurgia dell'ospedale di Oderzo, che, data la complessità del caso, ha deciso di coinvolgere per l'asportazione della massa a Giacomo Zanus, direttore della Chirurgia 2 dell'ospedale di Treviso.

"Il delicato intervento chirurgico effettuato all'ospedale di Oderzo ha permesso di asportare in maniera radicale una voluminosa massa addominale di più di 25 centimetri e quasi 5 kg: più grande di un pallone da calcio. A causa delle sue grandi dimensioni, la massa comprimeva e dislocava l'intestino e altre strutture dell'addome e delle pelvi della signora, dalle quali è stata progressivamente staccata riuscendo a salvaguardare l'indennità degli organi. Fondamentale l'utilizzo di una tecnologia di altissimo livello e assolutamente all'avanguardia della quale la direzione aziendale ha dotato il blocco operatorio di Oderzo, utilissima per eseguire interventi di alta complessità e con moderne tecniche mini-invasive", spiega il dr Brizzolari.



