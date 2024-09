Maltempo sradica pino marittimo che si 'adagia' su condominio

A causa del maltempo che ha colpito Venezia, un pino marittimo è stato strappato da terra ed ha centrato un condominio nell'isola del Lido.

Il pino marittimo, alto oltre 20 metri, si è adagiato su un condominio di via Andrea Emo. Per mettere in sicurezza la zono è dovuta intervenire l'autogrù dei vigili del fuoco inviata dal comando di Mestre. Le operazioni prevedo di imbragare l'albero e dare modo ai Vigili del fuoco che opereranno dall'autoscala di sramare il pino e provvedere al taglio e la rimozione della grande pianta.



