In Veneto dichiarato lo stato di attenzione dal pomeriggio

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 18.00 di oggi alle 18.00 di domani, con indicazioni valide fino a venerdì 13 settembre, nel quale si dichiara lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per temporali in tutta la regione, di attenzione per criticità idrogeologica in tutti i bacini eccetto quelli montani, e di attenzione per vento forte su zona costiera e pianura limitrofa, Alto Veneziano, pianura sud orientale, Zone montane/pedemontane.

Lo stato di attenzione è da riconfigurare in fase operativa di preallarme o allarme, a seconda dell'intensità del vento.

Sono previste frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio/temporale, più diffuse su zone centro-settentrionali e in estensione anche su gran parte della pianura nel corso di giovedì, con possibili quantitativi di precipitazione abbondanti sulle zone centro-settentrionali. Saranno possibili temporali localmente intensi specie tra Prealpi e pianura.

È previsto un marcato calo termico nella seconda parte di domani, con limite neve in abbassamento fino intorno a 1500 metri su Dolomiti e 2000/2300 su Prealpi. Rinforzo dei venti tra il pomeriggio di domani e la mattinata di venerdì, con venti forti da nord est su costa e pianura limitrofa, Alto Veneziano, pianura sud orientale, e sulle zone montane/pedemontane, con possibili forti raffiche di Foehn nelle valli e sulla pedemontana, specie occidentale.



