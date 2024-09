Giovani astrofisici lanceranno sonda Eolo per studiare il meteo

Si chiama SondeInVeneto 1 ed è stato un volo di prova di una sonda meteo, lanciata da Loreo (Rovigo), il cui scopo è quello di migliorare le previsioni meteo della zona nel breve termine. La sonda verrà lanciata, in via definitiva, dalla prossima estate poco prima dei temporali per capirne l'entità nell'ambito del programma SondeInVeneto, un programma nato dalla collaborazione tra Meteo in Veneto Aps e il team Ats Sciences Corporation.

Meteo in Veneto ha avuto l'idea di questo programma finanziandolo, mentre Ats Sciences Corporation si è occupata di progettare, programmare e costruire la sonda che sarà battezzata Eolo.

Ats Sciences Corporation è un team di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 20 anni (con la presenza di alcuni prodigi 13enni) fondato da Tommaso Schiesaro 'astroTommyS', un diciassettenne di Porto Viro (Rovigo).

Il team in passato ha studiato grazie all'utilizzo di un mini-satellite la dinamica di razzimodelli raggiungendo la quota di 1,2 km e in futuro studierà la variazione dell'inquinamento grazie ad un innovativo strumento chiamato ATSSat-3, uno strumento delle dimensioni di una lattina versatile ed in grado di analizzare l'aria a qualsiasi quota (fino a 40km di quota) Tommaso si è occupato della progettazione e della costruzione della sonda Eolo che comprende 2 moduli: uno di navigazione e uno scientifico oltre al pallone pieno di elio atto a farla alzare in alto nel cielo.

Il modulo scientifico comprende una radiosonda meteorologica in grado di trasmettere dati su aria e vento in maniera molto precisa e con una frequenza molto alta, mentre il modulo di navigazione serve per terminare il volo facendo esplodere il pallone stratosferico e aprire il paracadute una volta superata la quota target o per altri motivi di sicurezza. Quest'ultimo modulo è stato progettato da Tommaso 'astroTommyS' durante le prime notti di lockdown dovuto al Covid, quando aveva 13 anni.





