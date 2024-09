Furgone contro studio medico, tre feriti nel Padovano

Tre persone sono rimaste ferite in seguito ad uno scontro tra un'auto e un furgone che è poi finito contro uno studio medico prendendo fuoco. L'incidente è accaduto alle prime ore di oggi a Camposampiero, nel padovano.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno spento le fiamme del furgone, evitando la propagazione dell'incendio alla struttura adibita a studi medici comunque danneggiata dall'urto, dalle fiamme e dal fumo. I feriti sono riusciti a venire fuori autonomamente dai mezzi e sono stati presi in cura dal personale del Suem. Due persone sono state trasferite in ospedale, mentre un terzo è stato assistito sul posto. Il funzionario di guardia dei vigili del fuoco ha eseguito un sopralluogo della struttura, mentre i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del sinistro.



