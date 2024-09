Zaia, 'sul tavolo dell'autonomia non tratteremo Istruzione'

"Nel tavolo di trattativa al Governo, che immagino si aprirà tra settembre e ottobre, non tratteremo l'istruzione, perché soggetta ai livelli essenziali delle prestazioni". Lo ha detto stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, alla vigilia dell'inizio della scuola nel territorio regionale.

Il governatore non si è sbilanciato sui risvolti che l'autonomia potrebbe avere nel settore scuola, ma ha precisato che "il 20% dei nostri insegnati è precario, e il tema delle sostituzioni e delle cattedre vaganti me lo ricordo da quando ero ragazzo e andavo a scuola. È una storia che si è cristallizzata". Con l'autonomia, ha poi concluso, "affermare che ci saranno 20 ministeri della Pubblica istruzione o della Protezione civile, significa non aver capito nulla: non smantelliamo il Paese, acquisiamo solo competenze".



