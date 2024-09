Progetto studenti dell'artistico per l'olio d'oliva vicentino

Produttori di olio extravergine, ceramisti bassanesi, e studenti del liceo artistico di Nove. Da questa squadra è nato il progetto che ha portato alla creazione di 100 orci in ceramica, in edizione limitata, per promuovere il territorio attraverso uno dei suoi prodotti di eccellenza, l'olio d'oliva extravergine della pedemontana vicentina.

"Terra: Olio e Ceramica", questo il nome del progetto, ha visto la partecipazione della Cooperativa Pedemontana del Grappa, produttrice dell'olio nel proprio frantoio a Bassano, i giovani del Liceo Artistico "De Fabris" di Nove, e alcuni artigiani ceramisti locali.

La presentazione è avvenuta in occasione della 27/A Festa della Ceramica - Portoni Aperti di Nove. Gli orci di ceramica sono stati interamente progettati e decorati dagli studenti del liceo "De Fabris". Tre classi dell'istituto novese, complessivamente più di 50 studenti di seconda, terza e quarta dell'indirizzo "Arti figurative" e "Design", hanno partecipato al progetto dando vita a un laboratorio creativo partito dallo studio della bottiglia in ceramica, e quindi concentrato sulla decorazione degli orci, rivisitando la tradizione con tecniche e originali.



