In mostra i disegni dei protagonisti delle post-avanguardie '900

Apre un nuovo capitolo di ricerca e proposta, nel processo di confronto espositivo da anni centrato sugli artisti e i movimenti che hanno segnato l'arte tra Ottocento e gli inizi del Novecento, la Fondazione Bano con la mostra "Matisse Picasso Modigliani Mirò. Capolavori del disegno dal Musée de Grenoble", in programma a Palazzo Zabarella, a Padova, dal 5 ottobre al 12 gennaio.

"Rispetto alle mostre precedenti dedicate alla pittura e alla scultura - sottolineano il presidente Federico Bano e il direttore scientifico Fernando Mazzocca -, la prospettiva è completamente mutata, per inoltrarci nella affascinante scoperta di un mondo in gran parte sconosciuto al grande pubblico come quello del disegno", in ragione anche delle "giuste cautele di conservazione".

Organizzata con il museo francese, dove sono conservate diverse migliaia di opere su carta o altri supporti usati dalle avanguardie artistiche dagli inizi del secolo scorso, in collaborazione con il Comune di Padova, l'esposizione permetterà al visitatore di approfondire il rapporto con gli esponenti di punta dell'arte post-impressionista fino alla metà circa del '900, soprattutto attorno a Parigi, attraverso più di 130 opere suddivise in cinque sezioni.

"In mostra - aggiunge Mazzocca - i protagonisti delle avanguardie post-impressioniste sviluppatesi prima e dopo la guerra, passando dalle ardite sperimentazioni del cubismo alla provocazioni del dadaismo, alle proiezioni oniriche del surrealismo, all'astrazione, tenendo sempre conto della longevità e validità della figurazione prontamente riemersa tra gli anni venti e trenta, a ridosso delle istanze del cosiddetto ritorno all'ordine".

Il titolo dell'esposizione offre già le coordinate della proposta - circa una trentina i lavori del solo Matisse, tra i quali un carboncino con il tema de "La danza" (sviluppato in due dipinti che sono l'emblema stesso dall'artista), o quelli di Picasso che mostrano i vari periodi della sua creazione - ma tanti altri sono gli artisti di peso, come Signac, Bonnard, Léger, Gris, Picabia, Cocteau, Balthus, Calder.



