Fiera del Riso, Isola della Scala celebra 56/a edizione

Arriva la 56/a edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala (Verona), che si terrà dal 20 settembre al 13 ottobre. La rassegna è stata presentata stamane a Venezia, nella conferenza stampa al termine della riunione della Giunta regionale.

"Ci siamo accorti che a livello europeo - ha detto il presidente Luca Zaia - è seconda solo all'Oktoberfest per numero di pasti somministrati".

Quest'anno la kermesse si rinnova con padiglioni tematici distinti e una maggior offerta gastronomica, ha spiegato il presidente dell'ente Fiera del riso, Roberto Venturi, aggiungendo che "saranno proposte più di 50 pietanze, primi e secondi, purché contengano riso". Previsto anche intrattenimento per i giovani, con un'area scoperta per concerti e spettacoli live.

La fiera "ha assunto una dimensione ben nota a tutti - ha aggiunto il sindaco, Luigi Mirandola - La passione di tutti gli isolani ha fatto sì che il riso vialone nano Igp sia il modo con cui esprimiamo l'identità del nostro paese e di tutta la bassa veronese".



