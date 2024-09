Coppia si perde nell'Agordino, recuperata a tarda notte

Si è conclusa nella notte l'operazione di recupero di una coppia di escursionisti, di 34 e 32 anni, che aveva perso il sentiero e con il buio non era più in grado di proseguire in Val delle Galline, nell'Agordino.

Una squadra del Soccorso alpino della Val Biois è partita ieri sera, intorno alle ore 22.00 da Capanna Cima Comelle. I soccorritori hanno raggiunto a 2000 metri di quota i due, intorno alle ore 23.30, che si erano persi a una cinquantina di metri di distanza dal sentiero, illesi ma stanchi e infreddoliti. La squadra li ha quindi riaccompagnati a valle, assicurandoli per superare un tratto attrezzato. Il gruppo è arrivato alle ore 2.00 a Capanna Cima Comelle.



