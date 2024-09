Sottrae denaro al datore di lavoro, denunciata interprete russa

La Guardia di finanza di Treviso ha denunciato un'interprete di lingua russa residente in provincia di Pordenone e dipendente di un imprenditore straniero attivo nella Marca, perché si è impossessata illegalmente di 60mila euro. L'interprete, ricorrendo a una firma apocrifa, si è procurata le credenziali per accedere ai servizi di home banking di un conto corrente intestato al suo datore di lavoro, sottraendogli il denaro.

La donna, pertanto, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Pordenone per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, mentre il denaro è stato oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal competente Giudice per le Indagini preliminari.





