Perseguitava la ex compagna, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Asiago (Vicenza) hanno arrestato, su ordine del Gip di Vicenza, un cittadino albanese accusato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna.

L'uomo già sottoposto a misura cautelare di divieto di avvicinamento alla donna aveva cercato di andare da lei in violazione a quanto stabilito. All'atto di un controllo i militari, inoltre, lo hanno trovato in possesso di 5 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi.

I Carabinieri hanno così proceduto all'arresto portando l'uomo in carcere.



