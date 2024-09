Padova realizzerà modelli statistici sui tumori al polmone

All'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze Cardio - Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell'Università di Padova (Ubeo) è stata affidata la responsabilità della modellizzazione statistica della stadiazione dei tumori al polmone per la 10/a edizione del progetto di classificazione dell'International Association for the Study of Lung Cancer La stadiazione definisce l'estensione e il processo di avanzamento di un tumore. È uno degli elementi più importanti per arrivare a una diagnosi precisa, poiché insieme ad altri fattori permette di stabilire la prognosi e di identificare i trattamenti più opportuni per ciascun paziente.

Il progetto assunto dall'Università di Padova, della durata di 7 anni, si concluderà nel 2030, con la pubblicazione delle nuove indicazioni per la stadiazione di questi tumori che emergeranno dalla raccolta ed analisi di circa 150.000 pazienti da tutto il mondo. Il lavoro è reso possibile da un contributo da parte di circa 3 milioni di dollari.

"Questa nuova responsabilità consolida il ruolo dell'Ubep nella ricerca avanzata, in particolare nell'ambito della modellizzazione statistica e delle tecniche di intelligenza artificiale e machine learning in ambito clinico. Il fatto - dice Dario Gregori direttore dell'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica Unipd - che sia stata scelta Padova per condurre questo progetto permetterà di dare un ulteriore impulso alla nostra ricerca sui metodi di machine learning e della intelligenza artificiale nella epidemiologia clinica, con ricadute essenziali per una medicina di precisione in questo genere di patologie".



