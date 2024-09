Maltempo nel veneziano, oltre 20 interventi dei pompieri

A causa del maltempo, nella notte, sono stati oltre 20 gli interventi già effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco per alberi abbattuti e danni da acqua. nel veneziano Il tetto di un condominio scoperchiato per il forte vento ha impegnato operatori di Mestre e Treviso con tre mezzi, tra cui due autoscale. Ancora 50 le chiamate in corso di verifica e svolgimento degli interventi. Criticità al momento sono segnalate all'isola del Lido per diversi allagamenti causati dal malfunzionamento degli impianti fognari. Al lavoro la squadra del distaccamento del Lido e volontari della protezione civile. In arrivo in supporto le squadre dei vigili del fuoco da Mestre con le motopompe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA