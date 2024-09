Non rientra da escursione fotografica, morto alpinista bellunese

Un alpinista di 71 anni di Limana (Belluno) è stato trovato morto stamane dal Soccorso alpino di Agordo dopo che la moglie ieri sera aveva dato l'allarme non vedendolo tornare da una escursione fotografica. L'uomo probabilmente si trovava in cima ad una delle Torri del Camp, con tutto il materiale nello zaino, quando è scivolato sopra una parete verticale, fermandosi una cinquantina di metri più sotto, prima di un salto di roccia, a 2.300 metri di quota.

Era partito ieri nel pomeriggio per andare a riprendere il tramonto proprio sulle torri. Stamane il suo corpo è stato avvistato e portato a valle con un verricello da un elicottero.





