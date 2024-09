Maltempo, sindaco Vicenza riunisce il Centro operativo comunale

Per monitorare il nuovo stato di allerta per piogge intense disposto dalla Regione del Veneto, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha convocato il Coc, Centro operativo comunale di Vicenza, nel pomeriggio nella sede del comando di polizia locale, coordinato dall'assessore Cristiano Spiller.

Il bollettino regionale prevede infatti per il bacino idrografico del Bacchiglione l'allerta gialla per criticità idraulica e l'allerta arancione per criticità idrogeologica e per criticità idrogeologica per temporali (livello massimo), a causa di precipitazioni estese, più intense tra il tardo pomeriggio di oggi domenica 8 settembre e le prime ore di domani lunedì 9 settembre. Sono annunciati forti rovesci e forti raffiche di vento, con quantitativi di pioggia anche abbondanti, in particolare questa sera.

I fenomeni potranno generare innalzamenti della rete idrografica secondaria anche rilevanti. Previsto l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua principali. Sono state pertanto attivate la polizia locale e le squadre della protezione civile comunale, Amcps, Agsm Aim e Viacqua, quest'ultima per la gestione degli impianti di propria competenza, in particolare in zona Stadio. Per l'eventuale distribuzione nei punti critici della città, nella sede di Amcps sono stoccati 3000 sacchi di sabbia; 2000 sacchi sono stivati allo stesso scopo nel deposito della protezione civile in via Frescobaldi.



