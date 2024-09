Incendio nel pastificio Rana per lo scoppio di un gruppo frigo

Dal tardo pomeiggio di oggi i vigili del fuoco stanno operando presso il pastificio Rana di San Giovanni Lupatoto (Verona) per un incendio divampato a causa dello scoppio di un gruppo frigo: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Caldiero e Verona con due autopompe, un'autobotte, l'autoscala, il carro Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e 16 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando la propagazione dell'incendio ad altri reparti.

Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di una valvola di distribuzione d'ammoniaca danneggiata dallo scoppio.



