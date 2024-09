Baseball: storico Aldegheri, primo italiano a vincere in Mlb

Nella notte tra il 6 e il 7 settembre, Jannik Sinner non è stato l'unico italiano a portare buone notizie dagli Stati Uniti. Determinato, sicuro di sè e spietato come quel Joker ritratto sulla sua fascia sotto il cappello, il lanciatore italiano Samuel Aldegheri ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in Major League Baseball. Lo ha fatto con autorità e maturità, superando i campioni in carica Texas Rangers grazie a 6 riprese lanciate, un solo punto subito, 3 basi ball e 7 strikeout su 90 lanci effettuati. I Los Angeles Angels si sono imposti per 5-1, realizzando due punti al terzo e tre al sesto inning grazie ad un home run determinante di Logan O'Hoppe.

Aldegheri scrive così una pagina indelebile di storia perchè diventa il primo lanciatore nato e cresciuto sportivamente in Italia a vincere una partita in MLB, nel massimo campionato professionistico di baseball al mondo. "E' un'emozione grandissima questa vittoria, sono andato in campo a competere questa sera e l'attacco mi ha dato un grande supporto" ha dichiarato il veronese ai microfoni dell'emittente Bally Sports West. "La difficoltà del debutto è andata, l'importante era oggi, era competere, contribuire alla vittoria dei ragazzi e divertirsi". Aldegheri ha concluso con una dedica verso le persone che lo hanno seguito durante la notte italiana: "Per famiglia e tutti gli amici è uno splendido feeling sapere di avere supporto anche da loro".

Il potenziale prossimo turno di Aldegheri potrebbe avvenire la prossima settimana contro i Minnesota Twins mercoledì 11 settembre nel caso di 4 giorni di riposo oppure contro gli Houston Astros nella serie che inizia venerdì 13 settembre.

Infine le congratulazioni della FIBS: "È la prima vittoria in MLB per Samuel Aldegheri. Sei riprese, un solo punto subito, una grande prestazione in casa dei campioni in carica Texas Rangers.

Samuel ha scritto un' altra pagina storica questa notte.

L'Italia è orgogliosa di te, Sam".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA